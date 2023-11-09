Оголосили лонгліст учасників Нацвідбору на “Євробачення-2024”

Суспільне мовлення 9 листопада оголосило довгий список учасників національного відбору на “Євробачення-2024”. Тепер серед 20 виконавців оберуть 10 фіналістів.

Лонгліст виконавців:

alyona alyona & Jerry Heil; ANKA; Carpetman; Drevo; INGRET; Julia Belei; KARYOTYPE; KRYLATA; MÉLOVIN; NAHABA; NAZVA; PARFENIUK; SHÉPA; SKYLERR; STASYA; SWOIIA; TESLENKO; YAGODY; YAKTAK; Ziferblat.

Загалом надійшло 389 заявок від 288 виконавців, з них 222 — сольні артисти. Усі учасники з довгого списку мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Фіналістів оголосять не пізніше ніж 20 листопада.