Оголосили лонгліст учасників Нацвідбору на “Євробачення-2024”

Суспільне мовлення 9 листопада оголосило довгий список учасників національного відбору на “Євробачення-2024”. Тепер серед 20 виконавців оберуть 10 фіналістів.
Лонгліст виконавців:
- alyona alyona & Jerry Heil;
- ANKA;
- Carpetman;
- Drevo;
- INGRET;
- Julia Belei;
- KARYOTYPE;
- KRYLATA;
- MÉLOVIN;
- NAHABA;
- NAZVA;
- PARFENIUK;
- SHÉPA;
- SKYLERR;
- STASYA;
- SWOIIA;
- TESLENKO;
- YAGODY;
- YAKTAK;
- Ziferblat.
Загалом надійшло 389 заявок від 288 виконавців, з них 222 — сольні артисти. Усі учасники з довгого списку мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Фіналістів оголосять не пізніше ніж 20 листопада.