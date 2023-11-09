Суспільство

Оголосили лонгліст учасників Нацвідбору на “Євробачення-2024”

9 Листопада 2023 16:51
читать на русском →
євробачення

Суспільне мовлення 9 листопада оголосило довгий список учасників національного відбору на “Євробачення-2024”. Тепер серед 20 виконавців оберуть 10 фіналістів.

Лонгліст виконавців:

  1. alyona alyona & Jerry Heil;
  2. ANKA;
  3. Carpetman;
  4. Drevo;
  5. INGRET;
  6. Julia Belei;
  7. KARYOTYPE;
  8. KRYLATA;
  9. MÉLOVIN;
  10. NAHABA;
  11. NAZVA;
  12. PARFENIUK;
  13. SHÉPA;
  14. SKYLERR;
  15. STASYA;
  16. SWOIIA;
  17. TESLENKO;
  18. YAGODY;
  19. YAKTAK;
  20. Ziferblat.

Загалом надійшло 389 заявок від 288 виконавців, з них 222 — сольні артисти. Усі учасники з довгого списку мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Фіналістів оголосять не пізніше ніж 20 листопада.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Листопада 2023 16:12

В результаті удару по Скадовську було ліквідовано високопоставлених російських офіцерів — ЗМІ
9 Листопада 2023 16:02

Загальну мобілізацію та воєнний стан продовжили: Зеленський підписав закони
9 Листопада 2023 15:23

Суд не призначив запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного
9 Листопада 2023 13:54

Верховна Рада ухвалила держбюджет-2024
9 Листопада 2023 12:29

Росіяни повідомили про ракетний удар по окупованому Скадовську
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки