Оголошено строки чергового засідання “Рамштайн”

Наступне засідання в форматі «Рамштайн» відбудеться вже в листопаді 2023 року. Остаточна дата буде відома пізніше, розповів начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону.

«Наступне засідання буде в листопаді. Дата буде відома пізніше. Буде фокус на підготовці до зими – ППО, артилерія, боєприпаси. Але потреби завжди залежать від того, що потрібно воїнам на фронті. І вони постійно уточнюються», – повідомив Павлюк.

За його словами, окрім зустрічі в форматі «Рамштайн» також існують щотижневі дзвінки міністра оборони з його колегами з країн-партнерів.

«Тобто робота ведеться постійно. Також ведеться робота в рамках «коаліції спроможностей», – додав він.