Суспільство

Оголошено номінантів на “Оскар”

24 Січня 2023 16:20
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оскар

Американська академія кінематографічних мистецтв назвала претендентів на 95 премію «Оскар». Артистка Еллісон Вільямс, а також актор і музикант Різ Ахмед оголосили імена кандидатів під час трансляції, запис якої доступний на YouTube-каналі премії.

Кращий фільм

У головній категорії “Кращий фільм” опинилися такі картини, як “На Західному фронті без змін” Едварда Бергера, “Аватар: Шлях води” Джеймса Кемерона, “Банші Іншеріна” Мартіна Макдонаха, “Елвіс” База Лурмана, “Все скрізь і відразу” Дена Квана та Деніела Шайнерта, «Фабельмани» Стівена Спілберга, «Тар» Тодда Філда, «Топ Ган: Меверік» Джозефа Косінскі, «Трикутник смутку» Рубена Естлунда та «Говорять жінки» Сари Поллі.

Інші категорії

Найкращий режисер:

Мартін Макдонах («Банші Інішеріна»)
Стівен Спілберг («Фабельмани»)
Деніел Шайнерт і ДенКван («Всюди скрізь і відразу»)
Тодд Філд («Тар»)
Рубен Естлунд («Трикутник смутку»)

Найкраща жіноча роль:

Кейт Бланшетт («Тар»)
Мішель Вільямс («Фабельмани»)
Мішель Йео («Все скрізь і одразу»)
Ана де Армас («Блондинка»)
Андреа Райзборо («Раді Леслі»)

Найкраща чоловіча роль:

Остін Батлер («Елвіс»)
Колін Фаррелл («Банші Інішеріна»)
Брендан Фрейзер («Кіт»)
Пол Мескал («Сонце моє»)
Біл Найї («Жити»)

Найкращий іноземний фільм:

“На Західному фронті без змін” (Німеччина)
“Аргентина, 1985” (Аргентина)
«Близько» (Бельгія)
“Іа” (Польща)
«Тихоня» (Ірландія)

Найкращий оригінальний сценарій:

«Банші Іншеріна»
«Все скрізь і одразу»
«Фабельмани»
«Тар»
«Трикутник печалі»

Найкращий адаптований сценарій:

“На Західному фронті без змін”
«Жити»
“Топ Ган: Меверік”
«Дістати ножі: Скляна цибулина»
«Говорять жінки»

Найкращий анімаційний фільм:

«Піноккіо»
«Марсель, черепашка в черевиках»
«Морський монстр»
“Я червонію”
«Кіт у чоботях 2: Останнє бажання»

Основне голосування щодо вибору переможців пройде з 2 по 7 березня, а 95-та церемонія нагородження відбудеться 12 березня у лос-анджелеському театрі «Долбі». Ведучим ювілейного заходу стане комік Джиммі Кіммел. Він вестиме «Оскар» втретє — Кіммел виступав у цій ролі у 2017 та 2018 роках. Крім того, вже вдруге захід пройде не у лютому, а у березні. Транслюватиме його телеканал ABC.


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