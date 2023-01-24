Оголошено номінантів на “Оскар”

Американська академія кінематографічних мистецтв назвала претендентів на 95 премію «Оскар». Артистка Еллісон Вільямс, а також актор і музикант Різ Ахмед оголосили імена кандидатів під час трансляції, запис якої доступний на YouTube-каналі премії.

Кращий фільм

У головній категорії “Кращий фільм” опинилися такі картини, як “На Західному фронті без змін” Едварда Бергера, “Аватар: Шлях води” Джеймса Кемерона, “Банші Іншеріна” Мартіна Макдонаха, “Елвіс” База Лурмана, “Все скрізь і відразу” Дена Квана та Деніела Шайнерта, «Фабельмани» Стівена Спілберга, «Тар» Тодда Філда, «Топ Ган: Меверік» Джозефа Косінскі, «Трикутник смутку» Рубена Естлунда та «Говорять жінки» Сари Поллі.

Інші категорії

Найкращий режисер:

Мартін Макдонах («Банші Інішеріна»)

Стівен Спілберг («Фабельмани»)

Деніел Шайнерт і ДенКван («Всюди скрізь і відразу»)

Тодд Філд («Тар»)

Рубен Естлунд («Трикутник смутку»)

Найкраща жіноча роль:

Кейт Бланшетт («Тар»)

Мішель Вільямс («Фабельмани»)

Мішель Йео («Все скрізь і одразу»)

Ана де Армас («Блондинка»)

Андреа Райзборо («Раді Леслі»)

Найкраща чоловіча роль:

Остін Батлер («Елвіс»)

Колін Фаррелл («Банші Інішеріна»)

Брендан Фрейзер («Кіт»)

Пол Мескал («Сонце моє»)

Біл Найї («Жити»)

Найкращий іноземний фільм:

“На Західному фронті без змін” (Німеччина)

“Аргентина, 1985” (Аргентина)

«Близько» (Бельгія)

“Іа” (Польща)

«Тихоня» (Ірландія)

Найкращий оригінальний сценарій:

«Банші Іншеріна»

«Все скрізь і одразу»

«Фабельмани»

«Тар»

«Трикутник печалі»

Найкращий адаптований сценарій:

“На Західному фронті без змін”

«Жити»

“Топ Ган: Меверік”

«Дістати ножі: Скляна цибулина»

«Говорять жінки»

Найкращий анімаційний фільм:

«Піноккіо»

«Марсель, черепашка в черевиках»

«Морський монстр»

“Я червонію”

«Кіт у чоботях 2: Останнє бажання»

Основне голосування щодо вибору переможців пройде з 2 по 7 березня, а 95-та церемонія нагородження відбудеться 12 березня у лос-анджелеському театрі «Долбі». Ведучим ювілейного заходу стане комік Джиммі Кіммел. Він вестиме «Оскар» втретє — Кіммел виступав у цій ролі у 2017 та 2018 роках. Крім того, вже вдруге захід пройде не у лютому, а у березні. Транслюватиме його телеканал ABC.