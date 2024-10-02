Суспільство

Оголошена дата проведення Радіодиктанту національної єдності
2 Жовтня 2024 09:51
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Ілюстративне фото / Апостроф

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у п’ятницю, 25 жовтня, — до Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Хто цього року напише текст для радіодиктанту і хто читатиме його у прямому ефірі — стане відомо згодом.

Всеукраїнський радіодиктант започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році. Щорічне проведення радіодиктанту перетворило його на найбільший україномовний флешмоб, який об’єднує українців і знавців української мови по всьому світові.

Минулого року авторкою тексту радіодиктанту була письменниця й перекладачка, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Читав його актор і театральний режисер Олексій Гнатковський.


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