Економіка

Офіційний курс долара перевищив 100 рублів вперше за рік
19 Листопада 2024 17:05
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росія
Ілюстративне фото / Flickr

Центробанк Росії встановив офіційний курс долара США на 20 листопада на рівні 100,03 рубля.

Востаннє офіційний курс долара перевищував 100 рублів понад рік тому – 10 жовтня 2023 року.

Курс євро на 20 листопада становив 105,73 рубля, юаня – 13,77.

Порівняно з 19 листопада, долар подорожчав на 9,18 копійок, євро – на 27,32, юань – 1,47.

У середині червня після того, як США запровадили санкції проти Мосбіржі, Центробанк Росії почав встановлювати курси долара і євро до рубля на основі даних звітності банків про операції на позабіржовому валютному ринку. До цього ЦБ встановлював курси долара і євро щодо рубля на основі даних Мосбіржі.


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