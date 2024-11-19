Офіційний курс долара перевищив 100 рублів вперше за рік

Центробанк Росії встановив офіційний курс долара США на 20 листопада на рівні 100,03 рубля.

Востаннє офіційний курс долара перевищував 100 рублів понад рік тому – 10 жовтня 2023 року.

Курс євро на 20 листопада становив 105,73 рубля, юаня – 13,77.

Порівняно з 19 листопада, долар подорожчав на 9,18 копійок, євро – на 27,32, юань – 1,47.

У середині червня після того, як США запровадили санкції проти Мосбіржі, Центробанк Росії почав встановлювати курси долара і євро до рубля на основі даних звітності банків про операції на позабіржовому валютному ринку. До цього ЦБ встановлював курси долара і євро щодо рубля на основі даних Мосбіржі.