Одна людина загинула та ще троє поранені в результаті російських обстрілів Херсонщини

Минулої доби російські війська знову обстріляли деокуповані райони правобережжя Херсонської області, використовуючи артилерію та безпілотні літальні апарати. Під вогневим ураженням опинились Херсон, Антонівка, Станіслав та Томина Балка. Внаслідок обстрілів пошкоджено кілька будинків і автомобілів, повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

У Херсоні, зокрема в Дніпровському районі, російські військові цілеспрямовано атакували з дрона цивільний автомобіль. В результаті вибуху двоє людей отримали важкі травми — 35-річний чоловік та 50-річна жінка зазнали мінно-вибухових травм та опіків. Обох постраждалих доставлено до лікарні. Крім того, в мікрорайоні «Шуменський» від артобстрілу пошкоджено два багатоповерхові будинки та три автомобілі, але на щастя, жертв серед мешканців не було.

Російські атаки також зачепили передмістя Херсона. В Антонівці від скиду вибухівки з БпЛА на зупинку громадського транспорту загинув 42-річний чоловік, а снаряди, що були випущені в результаті артилерійського обстрілу, пошкодили житловий будинок. В Станіславі через артобстріли постраждав 58-річний місцевий житель, який отримав мінно-вибухову травму, контузію та струс мозку.

На місцях атак працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілів і документують злочини. Протягом доби поліція зареєструвала 281 повідомлення від громадян про кримінальні правопорушення, зокрема відкрито три провадження за статтею 438 «Воєнні злочини» Кримінального кодексу України.