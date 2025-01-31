Кримінал

Одеситка вербувала дівчат для роботи в секс-індустрії в ЄС: що їй загрожує
31 Січня 2025 14:17
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В Одесі затримали підозрювану у вербуванні дівча для секс-індустрії / Фото: Поліція Одеської області
В Одесі затримали підозрювану у вербуванні дівча для секс-індустрії / Фото: Поліція Одеської області

В Одесі затримали 35-річну жительку, яка вербувала жінок для сексуальної експлуатації за кордоном. Зловмисниця обіцяла їм привабливу зарплатню, гарні умови праці та проживання в одній із країн Європейського Союзу. Слідчі повідомили фігурантці про підозру. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одещини.

За даними правоохоронців, одеситка організувала пошук, підбір та вербування уразливих через збіг різних обставин дівчат для надання послуг інтимного характеру в одній із країн Євросоюзу.

Через месенджер жінка завербувала двох одеситок віком 20 та 23 років.

Листуванні затриманої / Фото: Поліція Одеської області

“Вербувальниця обіцяла, що вони отримуватимуть до 1000 доларів за п’ять днів «роботи», яка полягала у супроводженні чоловіків на відпочинку з подальшим наданням їм сексуальних послуг. Також вербувальниця запевняла, що на дівчат очікують порядні клієнти, з якими вони почуватимуться в безпеці”, – розповіли в поліції.  

За послуги з “працевлаштування” робітниці повинні були платити їй до 300 доларів на тиждень залежно від кількості “відпрацьованих” днів.

Після затримання підозрюваної під час обшуку правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Затримана перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

За вербування людей, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілих, зокрема повторно, жінці загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Затримання підозрюваної / Фото: Поліція Одеської області

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