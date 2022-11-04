Одеситка ошукала близько 120 волонтерів та військових

Кіберполіцейські Миколаївщини викрили зловмисницю у привласненні грошей військових та волонтерів, повідомляє прес-служба Нацполіції.

“Зловмисниця, мешканка Одеської області, на торговельних майданчиках розміщувала фейкові оголошення про продаж автомобілів. Фігурантка «пропонувала» лише ті автівки, що мають попит та можуть використовуватися для потреб військових.

Від охочих придбати авто жінка отримувала передплату на рахунки, оформлені на підставних осіб. Однак взятих на себе обов’язків не виконувала, оголошення видаляла та припиняла зв’язок із клієнтами”, – описали схему шахрайства в поліції.

За попередніми підрахунками, у такий спосіб вона привласнила гроші близько 120 громадян. Серед ошуканих – військовослужбовці ЗСУ та волонтери. Сума збитків наразі встановлюється.