Очільника Енергетичної митниці Комара відсторонили від виконання обов’язків

Анатолія Комара тимчасово відсторонили від посади начальника Енергетичної митниці. Таке рішення ухвалила Державна митна служба після публікацій журналістів про його статки — наразі розпочато службову перевірку за участі Мінфіну, НАЗК та правоохоронців.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

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Раніше премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко доручила Національному агентству з питань запобігання корупції, Міністерству фінансів і Державній митній службі перевірити інформацію про статки начальника Енергетичної митниці Анатолія Комара, оприлюднену в журналістському розслідуванні.

Про це Свириденко повідомила у своєму телеграм-каналі, закликавши доповісти про результати перевірки та вжиті заходи. Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що доручив в.о. голови ДМС розглянути питання про відсторонення Комара від посади на час службового розслідування.

Публічні заяви з’явилися після виходу розслідування проєкту “Схеми”, опублікованого 1 серпня. Журналісти встановили, що у 2021 році Анатолій Комар придбав апартаменти в елітному житловому комплексі “Бульвар фонтанів” у Києві вартістю 3,7 мільйона гривень. За підрахунками авторів розслідування, офіційна зарплата посадовця, яка становить близько 90 тисяч гривень, не дозволяла б зробити таку покупку.

У своїй декларації Комар зазначив, що два мільйони гривень його дружина отримала у подарунок від матері, а ще майже три мільйони — від бабусі, якій на той час було 91 рік. Водночас родина Комара не проживає в цій квартирі, а з 2020 року мешкає у комплексі на березі Дніпра. Там у тому ж році батько дружини, Сергій Гладков, придбав дві сусідні квартири площею 138 м² та два паркомісця.