Політика

Очільник МЗС назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
17 Березня 2025 11:38
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / Фото: AP
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / Фото: AP

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що під час майбутніх перемовин щодо завершення війни Україна не піддасть сумніву три фундаментальні речі.

Про це фундаментальні речі він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

  • Перший принцип – територіальна цілісність і суверенітет. Україна ніколи не визнає окупацію своїх територій.
  • Другий – незалежність у виборі міжнародних союзів. Жодна країна не має права диктувати Україні рішення щодо членства в НАТО, ЄС чи інших організаціях.
  • Третій – відсутність будь-яких обмежень обороноздатності.

Міністр зазначив, що ці принципи є частиною Формули миру та основою міжнародної позиції України. Він також наголосив на необхідності притягнення Росії до відповідальності.

12 березня делегації України і США провели в Саудівській Аравії, результатом яких стала згода Києва встановити режим припинення вогню на 30 днів, але за умови аналогічного рішення Росії. Москва офіційної відповіді все ще не дала, хоча Володимир Путін у спілкуванні з пресою почав висувати власні умови.


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