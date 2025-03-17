Очільник МЗС назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що під час майбутніх перемовин щодо завершення війни Україна не піддасть сумніву три фундаментальні речі.

Про це фундаментальні речі він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Перший принцип – територіальна цілісність і суверенітет. Україна ніколи не визнає окупацію своїх територій.

Другий – незалежність у виборі міжнародних союзів. Жодна країна не має права диктувати Україні рішення щодо членства в НАТО, ЄС чи інших організаціях.

Третій – відсутність будь-яких обмежень обороноздатності.

Міністр зазначив, що ці принципи є частиною Формули миру та основою міжнародної позиції України. Він також наголосив на необхідності притягнення Росії до відповідальності.

12 березня делегації України і США провели в Саудівській Аравії, результатом яких стала згода Києва встановити режим припинення вогню на 30 днів, але за умови аналогічного рішення Росії. Москва офіційної відповіді все ще не дала, хоча Володимир Путін у спілкуванні з пресою почав висувати власні умови.