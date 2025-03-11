Політика

Україна готова до припинення вогню, рішення за Росією, – Зеленський
11 Березня 2025 20:55
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Президент Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
Президент Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна приймає пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню, і тепер рішення залишається за Росією.

Про це він сказав у своєму відеозверненні за підсумками переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії.

“Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок, і Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо “рускіє” погодяться – у той самий момент тиша запрацює”, – заявив Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що Сполучені Штати готові відновити оборонну підтримку України, зокрема у сфері розвідданих. 

“Україна готова до миру. Свою готовність припиняти війну чи продовжувати війну повинні показати й в Росії. Настав час для повної правди”, – підсумував Зеленський.


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