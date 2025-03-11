Україна готова до припинення вогню, рішення за Росією, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна приймає пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню, і тепер рішення залишається за Росією.

Про це він сказав у своєму відеозверненні за підсумками переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії.

“Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок, і Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо “рускіє” погодяться – у той самий момент тиша запрацює”, – заявив Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що Сполучені Штати готові відновити оборонну підтримку України, зокрема у сфері розвідданих.

“Україна готова до миру. Свою готовність припиняти війну чи продовжувати війну повинні показати й в Росії. Настав час для повної правди”, – підсумував Зеленський.