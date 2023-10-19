Політика

Очільник Фінляндії заявив про готовність говорити з Путіним щодо України

19 Жовтня 2023 16:42
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путін, фінляндія

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що особисто він готовий був би поговорити з російським президентом Володимиром Путіним, якби це сприяло досягненню миру в Україні.

Про це повідомляє Yle.

Глава Фінляндії зауважив, що готовність розмовляти з Путіним – це питання європейського вибору. Однак, за його словами, зараз передумов до цього не видно.

«Не думаю, що він (Володимир Путін – ред.) зараз зателефонує», – сказав Нііністьо, маючи на увазі готовність очільника Кремля до переговорів.

Президент Фінляндії сподівається, що війна в Україні не переросте в тривалий заморожений конфлікт. На думку Нііністьо, ситуація зараз має ознаки переростання в позиційну війну.

Крім того президент зазначив, що Фінляндії довелося роками готуватися до того, що з боку Росії може статися що завгодно.

«До всіх ситуацій потрібно бути готовим», – так охарактеризував Нііністьо відносини зі східним сусідом.


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