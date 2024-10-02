Очільниця Грузії Зурабішвілі не підписала закони, обмежуючі права ЛГБТ-спільнот

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підписала законопроєкти, які обмежують права ЛГБТ, не наклавши на них вето. Таким чином, закони стануть чинними після підписання їх спікером парламенту.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

У матеріалі пояснюють: згідно з грузинською Конституцією, якщо глава держави не підписав законопроєкти, але й не наклав на них вето, вони наберуть чинності після підписання спікером парламенту протягом 5 днів.

Водночас акцентується, якщо Зурабішвілі наклала б вето на закони, керівна партія “Грузинська мрія” все одно змогла б його подолати.

Відомо, що закон “Про сімейні цінності та захист неповнолітніх” та поправки до ще 18 законів підтримали 84 депутати. “Грузинська мрія” пропонує у поправках заборонити, зокрема, реєстрацію будь-яких шлюбів, окрім союзу чоловіка та жінки, операції зі зміни статі та всиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами.