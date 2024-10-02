Політика

Очільниця Грузії Зурабішвілі не підписала закони, обмежуючі права ЛГБТ-спільнот
2 Жовтня 2024 14:54
читать на русском →
грузія, лгбт
Саломе Зурабішвілі / Фото з відкритих джерел

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підписала законопроєкти, які обмежують права ЛГБТ, не наклавши на них вето. Таким чином, закони стануть чинними після підписання їх спікером парламенту.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

У матеріалі пояснюють: згідно з грузинською Конституцією, якщо глава держави не підписав законопроєкти, але й не наклав на них вето, вони наберуть чинності після підписання спікером парламенту протягом 5 днів.

Водночас акцентується, якщо Зурабішвілі наклала б вето на закони, керівна партія “Грузинська мрія” все одно змогла б його подолати.

Відомо, що закон “Про сімейні цінності та захист неповнолітніх” та поправки до ще 18 законів підтримали 84 депутати. “Грузинська мрія” пропонує у поправках заборонити, зокрема, реєстрацію будь-яких шлюбів, окрім союзу чоловіка та жінки, операції зі зміни статі та всиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Жовтня 2024 17:41

Українське МЗС рішуче засудило атаку Ірану на Ізраїль
2 Жовтня 2024 16:15

Внаслідок вибуху авто у Бердянську загинув суддя Ломейко, який співпрацював з РФ
2 Жовтня 2024 15:29

Суд арештував псевдоактивіста Стахіва: вдалось на 5-й раз
2 Жовтня 2024 14:30

На Харківщині через пилові бурі значно погіршився стан повітря
2 Жовтня 2024 13:33

Глава МЗС Ізраїлю оголосив генсека ООН persona non grata і заборонив йому в’їзд до країни
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки