Очевидно, він убитий Путіним, – Зеленський про смерть Навального

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про смерть у тюрмі російського опозиціонера Олексія Навального.

Відповідну заяву глава держави зробив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом 16 лютого.

“Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених, через одну цю істоту. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. Саме тому він не має зберегти нічого. Він все повинен програти, все втратити та відповідати за скоєне”, — зазначив Зеленський.