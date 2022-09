ОБСЄ засуджує ув’язнення своїх спостерігачів у окупованому Луганську

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральна секретарка організаці Хельґа Марія Шмід засудили терміни ув’язнення, винесені «судом» у окупованому Луганську двом спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

У заяві, оприлюдненій на сайті організації, Рау назвав утримання співробітників СММ «нелюдським і огидним», вказавши, що їх тримають у полоні протягом понад п’яти місяців «лише заради чистої політичної вистави».

OSCE Chairman-in-Office, FM @RauZbigniew and Secretary General @HelgaSchmid_SG condemn the sentencing of @OSCE_SMM members Maxim Petrov and Dmytro Shabanov in Luhansk and demand their immediate release.



