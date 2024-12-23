Росія намагається приховати присутність військових КНДР, видаючи їм несправжні документи

Сили спеціальних операцій України виявили чергову спробу Росії замаскувати участь північнокорейських військових у бойових діях. Під час операції на Курщині українські воїни ліквідували трьох військовослужбовців із КНДР і захопили їхні фальшиві документи.

За даними ССО, у документах, які нагадують російські військові квитки, немає фотографій, багатьох печаток та інших необхідних деталей.

“За розшифрованими даними, справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин, Лі Де Хьюк та Чо Чьол Хо. Вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбєртавіч, Донгнк Джан Суроповіч та Бєлєк Аганак Кап-ооловіч”, – зазначили в ССО.

Аналітики проєкту Evocation.info з’ясували, що рядовий-гранатометник “Кім”, за легендою, служить у тувинській гірськопіхотній бригаді з 2016 року, але отримав зброю лише у жовтні 2024 року. Крім того, документи містять численні нестикування та відсутність ключових записів, що підтверджує їхню підробленість.