Обсяги відключень світла у п’ятницю можуть змінюватися – Укренерго

У енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності, і ситуація продовжує змінюватися, що може призвести до коригувань у застосуванні заходів обмеження електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Зараз енергосистема України продовжує відновлення після десяти масованих атак російських військ, однак дефіцит потужностей усе ще значний. Водночас тривають як аварійні, так і планові ремонти на енергетичних об’єктах.

“Ситуація в енергосистемі змінюється, тому можуть бути внесені корективи в застосування заходів обмеження електропостачання”, — йдеться в повідомленні.

Актуальні графіки відключень для різних регіонів можна перевірити на офіційних сайтах або сторінках операторів систем розподілу (обленерго).

Для балансування енергосистеми, з 6:00 до 22:00 у всіх регіонах застосовуються погодинні відключення, зазначають в енергокомпанії.