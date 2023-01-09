Кримінал

Обстріл Очакова: кількість поранених зросла, серед них є дитина

9 Січня 2023 21:43
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миколаїв

Кількість поранених внаслідок обстрілу Очакова зросла до 15 людей, серед них є дитина, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 9 січня.

«Кількість поранених в Очакові зросла до 15, з них – одна дитина 2 роки», – написав він у телеграмі.

Раніше Кім повідомив про обстріл російськими військами міста Очаків. За його даними, обстріл пошкодив лікарню, проте на її території ніхто не постраждав. За даними Офісу генпрокурора, також пошкоджень зазнали понад 40 багатоповерхових та приватних житлових будинків, транспортні засоби, підприємства та установи.

Спочатку повідомлялося про вісім поранених.

За даними Офісу генпрокурора, через російську агресію станом на 9 січня загинули 453 дітей, ще 877 поранені.


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