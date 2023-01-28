Харків

Обстріл Харківщини: окупанти пошкодили будівлю ліцею і поранили чоловіка

28 Січня 2023 11:39
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харків, обстріли

Минулої доби ворог продовжив масовано обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківщини.

Зокрема, під обстрілами перебували Куп’янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші населені пункти, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

У с. Кіндрашівка Куп’янського району обстрілами пошкоджено будівлю ліцею. У с. Глибоке Харківського району пошкоджено приватний будинок.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у с. Петропавлівка Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 49 років. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

В області триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 64 вибухонебезпечні предмети.

У селищі Докучаєвське закінчують консервувати будинок, який постраждав від обстрілів РФ. Багатоквартирний житловий будинок у селищі Докучаєвське Роганської громади зазнав руйнувань внаслідок авіаудару в ніч з 9 на 10 березня 2022 року.

Ракета влучила між 4 і 5 поверхами будинку. Внаслідок цього було пошкоджено вікна, двері, інженерні мережі, несучі конструкції, зокрема, стіни і перекриття та інше. Тоді загинула почесна професорка місцевого університету, яка була ліжкохворою. Окрім цього, 3 людей зазнали легких поранень.  

«Цей об’єкт консервують за кошти резервного фонду державного бюджету та місцевого бюджету Роганської територіальної громади. Наразі орієнтовна вартість робіт становить 3 млн 100 тисяч грн», – розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам. 


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