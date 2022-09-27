Суспільство

Обшуки, блокування та виявлення “неблагонадійних” – у РФ триває мобілізація

27 Вересня 2022 13:04
23
розвідка, мобілізація

У рф посилюються поліцейські заходи спрямовані на забезпечення оголошеної мобілізації. У краснодарському та ставропольському краях, архангельській, волгоградській, воронезькій та ростовській областях звільнено наявні великі приміщення для розміщення мобілізованих (у тому числі спортивні об’єкти). Представники військових комісаріатів проводять «роз’яснювальну компанію» серед чоловіків щодо кадрової військової служби в зс рф.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у своєму огляді щодо “часткової мобілізації” у Росиї

Одразу після оголошення мобілізації в станиці тамань краснодарського краю розпочався побудинковий обхід населення співробітниками поліції з метою вручення повісток чоловікам призивного віку. Мобілізовані прибувають до темрюкського районного військового комісаріату, формуються в команди та відправляються на доукомплектування військових частин, які зазнали значних втрат у ході бойових дій. При прибутті на пункти збору в людей вилучають всі наявні засоби зв’язку. Відповідна підготовка в навчальних центрах не проводиться.

Щоб попередити «безконтрольне» переміщення чоловіків та максимально охопити населення хвилею мобілізації, на автошляху А289 поблизу районного центру темрюк діють спільні блокпости поліції та представників військового комісаріату.

Загалом мобілізація в краснодарському краї носить масовий характер. Відомо, що близько 30% призваних – це чоловіки, які не мають жодного досвіду військової служби, а офіцерські звання отримали по закінченні військових кафедр у вищих навчальних закладах.

У селищі тьоткіно курської області на постійній основі проводяться обшуки в будинках місцевого населення. Представники спецслужб спонукають доносити одне на одного, намагаючись знайти осіб, які спілкуються з українцями та в яких є знайомі чи родичі на території України. У результаті, місцеві уникають будь-яких розмов як з пересічними, так і з близькими людьми. Дороги в напрямку районного центру перекриті, виїзд цивільного населення заборонено.

У чуваській республіці 23 вересня призупинено набір мобілізованих. Керівництво республіки доповідає, що повністю виконало план призову та чекає наступних наказів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
усі думки
ТОП-новини
27 Вересня 2022 13:31
3

В Ізюмі працюватимуть французькі слідчі
27 Вересня 2022 12:15
120

Затримано “наводчика” дронів-камікадзе по Одещині
27 Вересня 2022 11:55
27

Uber відновлює роботу в Харкові та надає 5000 безоплатних поїздок для працівників критичної інфраструктури
27 Вересня 2022 11:10
293

Пошкодження на нитках “Північного потоку” мають безпрецедентний характер
27 Вересня 2022 09:40
187

Окупанти продовжують нести колосальні втрати на українській землі
Останні новини
усі новини