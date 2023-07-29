Облаштував парковку на захопленій землі: харківський бізнесмен завдав шкоди на 700 тис. грн

Повідомлено про підозру 47-річному харківському підприємцю за фактом самовільного зайняття земельної ділянки.

Як повідомили в обласній прокуратурі, бізнесмен без будь-яких законних підстав зайняв земельну ділянку по вул. Академіка Павлова у Харкові для власних комерційних цілей. Вказана земля відноситься до земель житлової та громадської забудови.

ФОП огородив її та облаштував пропускний пункт. За грошову винагороду він надавав послуги з паркування транспортних засобів.

“Внаслідок протиправних дій підприємця територіальній громаді м. Харкова завдано шкоду у сумі майже 700 тисяч гривень: це підтверджено висновком судово-економічної експертизи”, – повідомили в прокуратурі.