        Кримінал

        Обіцяли високі заробітки та вивозили до ЄС: на Волині викрили торговців людьми

        Галина Шподарева
        26 Січня 2026 17:08
        Жителька Луцька, яку зловмисники намагалися переправити до Литви / Фото: ГУНП у Волинській області
        Жителька Луцька, яку зловмисники намагалися переправити до Литви / Фото: ГУНП у Волинській області

        Волинські правоохоронці викрили групу осіб, які вербували українок та переправляли їх за кордон для сексуальної експлуатації. Зловмисники шукали жінок у складних життєвих обставинах і обіцяли швидкий та високий заробіток.

        Про це повідомили в ГУНП у Волинській області.

        За даними слідства, до вербування жінок з метою подальшої сексуальної експлуатації в ЄС були причетні жителі Одеси. Зловмисники шукали жінок віком від 18 до 35 років, у тому числі й на території Волинської області, та схиляли їх до надання інтимних послуг за межами України.

        “Для пошуку потенційних жертв учасники схеми використовували один із популярних месенджерів – розміщували оголошення у тематичних групах. Переважно звертали увагу на жінок, які перебували у складних життєвих обставинах, обіцяючи швидкий і високий заробіток”, – йдеться в повідомленні.

        Після так званого “відбору” потерпілих переправляли за кордон. Там у жінок відбирали документи та примушували працювати проти їхньої волі.

        Днями правоохоронці задокументували факт вербування жительки Луцька та спробу переміщення її до Республіки Литви з метою подальшої сексуальної експлуатації. Потерпілу вдалося вчасно зняти з автобуса на міжнародному пункті пропуску “Устилуг”.

        Під час обшуків за місцями проживання фігурантів поліцейські вилучили мобільні телефони, гроші, чорнові записи та інші речові докази. Одному з учасників групи за процесуального керівництва прокуратури повідомлено про підозру у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою.

        Вилучені під час обшуків речові докази / Фото: ГУНП у Волинській області

