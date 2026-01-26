Обіцяли високі заробітки та вивозили до ЄС: на Волині викрили торговців людьми

Волинські правоохоронці викрили групу осіб, які вербували українок та переправляли їх за кордон для сексуальної експлуатації. Зловмисники шукали жінок у складних життєвих обставинах і обіцяли швидкий та високий заробіток.

Про це повідомили в ГУНП у Волинській області.

За даними слідства, до вербування жінок з метою подальшої сексуальної експлуатації в ЄС були причетні жителі Одеси. Зловмисники шукали жінок віком від 18 до 35 років, у тому числі й на території Волинської області, та схиляли їх до надання інтимних послуг за межами України.

“Для пошуку потенційних жертв учасники схеми використовували один із популярних месенджерів – розміщували оголошення у тематичних групах. Переважно звертали увагу на жінок, які перебували у складних життєвих обставинах, обіцяючи швидкий і високий заробіток”, – йдеться в повідомленні.

Після так званого “відбору” потерпілих переправляли за кордон. Там у жінок відбирали документи та примушували працювати проти їхньої волі.

Днями правоохоронці задокументували факт вербування жительки Луцька та спробу переміщення її до Республіки Литви з метою подальшої сексуальної експлуатації. Потерпілу вдалося вчасно зняти з автобуса на міжнародному пункті пропуску “Устилуг”.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів поліцейські вилучили мобільні телефони, гроші, чорнові записи та інші речові докази. Одному з учасників групи за процесуального керівництва прокуратури повідомлено про підозру у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою.