“Обговоримо пізніше”. Трамп відмовився називати Путіна військовим злочинцем

Колишній президент США Дональд Трамп в ефірі телеканалу CNN не став говорити, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем і заявив, що це питання “треба обговорити пізніше”.

“Якщо ви скажете, що він військовий злочинець, буде набагато складніше укласти угоду, щоб припинити війну”, – сказав він.

На думку Трампа, Путін припустився величезної помилки, вторгнувшись в Україну, але відмовився робити прогнози про те, хто може перемогти у війні.

Трамп також вкотре повторив тезу про те, що, якби він був президентом США, то зміг би зупинити війну за добу.

“Я не думаю про перемогу та поразку. Я думаю про те, щоб все залагодити. Вони вмирають, росіяни та українці. Я хочу, щоб вони перестали вмирати, і я зроблю це за 24 години”.

“Його [Путіна] помилкою було те, що він вдерся туди. Він би ніколи не зробив цього, якби я був президентом”, – додав Трамп.