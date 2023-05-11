Політика

“Обговоримо пізніше”. Трамп відмовився називати Путіна військовим злочинцем

11 Травня 2023 07:48
19
читать на русском →
трамп

Колишній президент США Дональд Трамп в ефірі телеканалу CNN не став говорити, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем і заявив, що це питання “треба обговорити пізніше”.

“Якщо ви скажете, що він військовий злочинець, буде набагато складніше укласти угоду, щоб припинити війну”, – сказав він.

На думку Трампа, Путін припустився величезної помилки, вторгнувшись в Україну, але відмовився робити прогнози про те, хто може перемогти у війні.

Трамп також вкотре повторив тезу про те, що, якби він був президентом США, то зміг би зупинити війну за добу.

“Я не думаю про перемогу та поразку. Я думаю про те, щоб все залагодити. Вони вмирають, росіяни та українці. Я хочу, щоб вони перестали вмирати, і я зроблю це за 24 години”.

“Його [Путіна] помилкою було те, що він вдерся туди. Він би ніколи не зробив цього, якби я був президентом”, – додав Трамп.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Травня 2023 08:03
16

З початку війни знищено майже 197 тис. окупантів
11 Травня 2023 08:15
4

В Ізюмі на протипіхотній міні підірвався цивільний чоловік
11 Травня 2023 07:53
9

Німеччина виділяє на біженців додатково 1 млрд євро
11 Травня 2023 07:48
19

“Обговоримо пізніше”. Трамп відмовився називати Путіна військовим злочинцем
11 Травня 2023 07:23
29

Богуслаєв попросив включити його до списків на обмін із РФ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
усі думки