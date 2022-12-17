Політика

NYT: Вашингтон намагався запобігти атаці на главу російського Генштабу

17 Грудня 2022 20:56
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війна

Вашингтон намагався зупинити Україну від удару по об’єкту на території країни, в якому, за даними розвідки, був голова російського Генштабу Валерій Герасимов. Про це пише газета The New York Times із посиланням на анонімні джерела.

Як стверджує видання, американська розвідка навесні дізналася про підготовку поїздки Герасимова на фронт в Україну, але спробувала приховати цю інформацію від Києва. Однак це зробити не вдалося. Раніше західні ЗМІ розповідали, що частину розвідінформації про російську армію в Україні, що надходить до НАТО, і поряд з нею українські військові отримують у режимі реального часу.

Як стверджується у матеріалі, Вашингтон попросив Україну не атакувати штаб, де знаходився Герасимов. У Києві заявили, що удару вже завдано. Джерела газети пояснюють позицію американських офіційних осіб побоюваннями, що загибель голови Генштабу, який входить до російської Ради безпеки, могла призвести до війни Росії та США.

Про атаку на штаб в Ізюмі, який, ймовірно, міг відвідувати Герасимов, стало відомо на початку травня. Стверджувалося, що генерал армії прибув особисто керувати наступом до штабу в Ізюмі. Заявлялося, що воєначальник міг бути поранений під час українського удару, жодних підтверджень цьому не було опубліковано.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі тоді заявив, що Вашингтон не надає Україні розвідданих про місцезнаходження вищих російських воєначальників.


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