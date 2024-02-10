NYT: В Україні новий військовий командувач, але проблеми не змінилися

Російські війська руйнують і без того зруйноване місто Авдіївку на сході України і надсилають хвилі штурмових підрозділів, щоб розгромити українські війська, які не мають достатньої кількості озброєнь. Після місяців жорстоких боїв російські військові погрожують відрізати життєво важливу лінію постачання міста, що може унеможливити подальшу оборону, пише The New York Times.

Коли генерал Олександр Сирський приступить до виконання своїх обов’язків як головнокомандувач Збройних сил України – після широкої рокіровки армійського керівництва – він може знову зіткнутися з похмурим розрахунком, який був характерною рисою цієї дворічної війни: Коли вартість захисту території переважає будь-яку вигоду, отриману від заподіяння болю ворогу?

Це криваве рівняння, яке генерал Сирський неодноразово намагався розв’язати на посаді командувача сухопутних військ на сході України, і критики, в тому числі американські військові, стверджують, що він не завжди був правий, особливо в битві за Бахмут.

Оцінка цієї стратегії буде лише частиною “оновлення”, про необхідність якого заявив президент Володимир Зеленський, звільнивши свого командувача Валерія Залужного і призначивши на його місце генерала Сирського. Зеленський також назвав п’ятьох генералів і двох полковників, яких він має намір підвищити в рамках радикальної перебудови.

Військові виклики, які стоять перед Україною, виходять далеко за межі однієї битви. Американська допомога, яка вкрай необхідна, залишається під питанням. Українські війська виснажені, їм не вистачає зброї і боєприпасів. Системи протиповітряної оборони, що мають вирішальне значення для захисту цивільного населення від російських ракет, неухильно виснажуються постійними бомбардуваннями.

За оцінками американських чиновників, без поповнення Україна має достатньо засобів протиповітряної оборони, щоб протриматися лише до наступного місяця.

А президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю Такеру Карлсону в четвер ввечері дав відверте послання, заявивши, що Україна не поверне собі територію і що настав час укласти угоду.

Західні військові аналітики припускають, що 2024 рік стане для України роком відбудови, і генералу Сирському потрібно буде вирішити, як найкраще використати солдатів для стримування російських наступальних дій, одночасно створюючи нові ефективні бойові сили.

Однак, перш ніж українські лідери почнуть думати про відвоювання територій, вони повинні спочатку утримати те, що мають – а запобігання російському наступу ускладнюється критичною нестачею солдатів і боєприпасів.

Західні чиновники і військові експерти попереджають, що без допомоги США каскадний колапс на фронті є реальною можливістю наприкінці цього року.

Вони кажуть, що пройде щонайменше кілька місяців, перш ніж відсутність поновленої допомоги матиме широкомасштабний вплив. Але без неї, додають вони, важко уявити, як Україна зможе утримувати свої нинішні позиції на полі бою.

До наступного місяця Україні буде важко проводити локальні контратаки, а до початку літа її військовим може бути складно відбивати російські атаки, кажуть чиновники і аналітики.

Однак, за оцінками офіційних осіб, Росії буде важко швидко наростити достатній потенціал для проведення масштабного наступу на сході України. Замість цього російські війська, швидше за все, просуватимуться вперед незграбно і розрізнено, але з високим порогом втрат серед власних військ.

У п’ятницю Кремль відкинув зміну українського керівництва як несуттєву. “Ми не вважаємо, що це фактор, який може змінити хід спеціальної військової операції”, – заявив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, використовуючи московську фразу про війну. “Вона триватиме доти, доки не будуть досягнуті всі її цілі”.

Тим не менш, Україні вдалося відбитися від сценаріїв судного дня в минулому, особливо коли вона витіснила російські війська з Києва в перші місяці війни.

Пентагон повідомив, що голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Сі Кей Браун-молодший розмовляв з генералом Сирським у свій перший повний робочий день на посаді і обговорив “останні оцінки поля бою”.

У своїх перших публічних коментарях після призначення генерал Сирський заявив, що його безпосереднім пріоритетом буде “найшвидший і найраціональніший розподіл і доставка всього необхідного для бойових підрозділів” для протидії російським нападам.

Він пообіцяв поставити “життя і здоров’я” солдатів на перше місце при прийнятті рішень на полі бою, працюючи над підтриманням “балансу між виконанням бойових завдань і відновленням підрозділів”.

Своїми коментарями генерал Сирський, можливо, відповів критикам, які стверджують, що він занадто охоче жертвує солдатами заради досягнення сумнівних військових цілей.

Оголошуючи про “капітальний ремонт”, пан Зеленський також говорив про необхідність задовольнити потреби солдатів у бою. За словами пана Зеленського, хоча в армії служить майже мільйон людей, “більшість з них не відчувають лінію фронту так само, як та меншість, яка фактично перебуває на передовій, фактично воює”.

“Це означає, що нам потрібен інший підхід, зокрема, до ротацій”, – сказав він. “Інший підхід до управління фронтом. Інший підхід до мобілізації та рекрутингу. Все це дасть більше поваги до солдата. І поверне ясність у дії на війні”.

Але пан Зеленський не надав детальної інформації про те, як оновлене керівництво досягне його цілей, і не пояснив, де саме команда попереднього командувача не впоралася з поставленими завданнями.

Критики пана Зеленського кажуть, що він уникав ухвалення політично непопулярних рішень і що він не зміг вирішити проблеми, пов’язані із зусиллями з реформування і пожвавлення процесу мобілізації.

Генерал Сирський є фігурою, яка викликає розбіжності серед військових, оскільки дехто вважає його надто близьким до команди Зеленського, щоб кидати виклик хибним політичним рішенням.

Але він добре знайомий з часто візантійською бюрократією українських збройних сил і брав участь у прийнятті більшості важливих командних рішень під час війни.

Тепер йому доведеться розширити своє поле зору з кривавих боїв на сході України до масштабної війни, яка ведеться на суші, в повітрі і на морі. Він має великий досвід командування звичайними військами, але неконвенційна війна буде відігравати все більш важливу роль, оскільки Україна намагається компенсувати свої недоліки, проводячи асиметричну кампанію – в тому числі, завдаючи ударів всередині Росії.

Окрім тактичних і стратегічних рішень, генерал Сирський повинен також підтримувати бойовий дух військ в один з найскладніших моментів війни. Це включає в себе завоювання солдатів, які любили і поважали його попередника, генерала Залужного.

Пан Зеленський також призначив генерал-майора Анатолія Баргілевича новим начальником Генерального штабу України, замінивши на цій посаді генерал-лейтенанта Сергія Шапталу. Цей крок був очікуваним, оскільки генерал Сирський комплектує штат, який буде тісно співпрацювати з ним на щоденній основі.

Генерал Залужний широко відомий як героїчна постать, яка допомогла врятувати свою країну в її найтемнішу годину і заслужила репутацію людини, яка вміє співчувати, навіть коли йому доводилося робити складний вибір. У п’ятницю пан Зеленський присвоїв генералу звання Героя України.

Олександр, 27-річний солдат, який воює на фронті і, як і інші в цій статті, попросив називати його лише на ім’я відповідно до військової політики, сказав: “У мільйонній армії є і будуть проблеми, незліченні проблеми, але тут ми говоримо про довіру”.

“Генерал Залужний мав і продовжує мати беззаперечний авторитет і довіру як з боку військових, так і з боку суспільства, – додав Олександр. “Президент чітко не пояснив суспільству причини відставки генерала Залужного”.

Інші солдати, однак, схоже, сприйняли цю зміну як належне. 43-річний командир батальйону Вій сказав, що генерали Залужний і Сирський, можливо, мають різні стилі управління, але головне – це результати.

“У загальній картині, протягом двох років війни, коли ти постійно працюєш у дуже високому темпі, особливо для військовослужбовців, ти не звертаєш особливої уваги на вищі ешелони влади”, – сказав Вій.

Віктор, 45-річний снайпер, сказав, що це рішення не стало несподіванкою, зважаючи на публічну напруженість у відносинах між паном Зеленським та генералом Залужним.

“Ми солдати, і ми не можемо дозволити собі впасти в депресію і паніку, яка частково охопила цивільне населення”, – сказав Віктор.

Він також висловив занепокоєння, що росіяни спробують скористатися змінами, але сказав, що у солдатів мало часу, щоб думати про політичні махінації.

Стратегія високого рівня важлива, додав він, але війну ведуть “звичайні хлопці в окопах і містах”.

“Кваліфіковані командири на рівні рот і батальйонів – ось хто виграє війну”, – зазначив він. “Чи прийде Сирський, чи хтось інший, вони будуть воювати однаково. Не можна побудувати армію навколо однієї людини”.