Політика

Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню, – The Times of Israel
15 Січня 2025 19:26
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Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на джерела у США та Ізраїлі.

Офіційно про це, за даними The Times of Israel, буде оголошено «найближчими годинами». Текст угоди ще не опубліковано.

За даними джерел, обізнаних із перебігом переговорів, вона передбачає на першому етапі припинення вогню строком на 42 дні і звільнення ізраїльських заручників, захоплених під час терористичного нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Крім того, ізраїльські війська мають поступово покинути густонаселені райони і відійти до кордонів сектора Гази. Кордон сектора з Єгиптом на час перемир’я залишиться під контролем ізраїльських військ. За даними ізраїльських ЗМІ, ХАМАС в останню мить спробував внести в угоду пункт, що передбачає відхід звідти ізраїльтян, але цю умову було відкинуто.


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