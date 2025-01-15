Мінфін США наклав санкції на “Запорізьку АЕС”

Міністерство фінансів США оновило санкційний список проти Росії, включивши до нього “Федеральне державне унітарне підприємство “Запорізька АЕС”, яке було створене після окупації української атомної станції.

Зокрема, санкції були введені і проти генерального директора цього підприємства Владислава Ісаєва, який очолив його в квітні 2024 року.

Рішення про створення підприємства було ухвалене в жовтні 2022 року прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним. Це сталося після наказу президента РФ Володимира Путіна про передачу об’єктів окупованої Запорізької АЕС у власність федерального уряду Росії.

Також санкції торкнулись російського ОПК. Так, з релізу Мінфіну випливає, що санкції були застосовані до: