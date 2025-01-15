Економіка

Мінфін США наклав санкції на “Запорізьку АЕС”
15 Січня 2025 19:16
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Окупаційні війська на тимчасово захопленій ЗАЕС / Фото: "Енергоатом"
Окупаційні війська на тимчасово захопленій ЗАЕС / Фото: "Енергоатом"

Міністерство фінансів США оновило санкційний список проти Росії, включивши до нього “Федеральне державне унітарне підприємство “Запорізька АЕС”, яке було створене після окупації української атомної станції.

Зокрема, санкції були введені і проти генерального директора цього підприємства Владислава Ісаєва, який очолив його в квітні 2024 року.

Рішення про створення підприємства було ухвалене в жовтні 2022 року прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним. Це сталося після наказу президента РФ Володимира Путіна про передачу об’єктів окупованої Запорізької АЕС у власність федерального уряду Росії.

Також санкції торкнулись російського ОПК. Так, з релізу Мінфіну випливає, що санкції були застосовані до:

  • корпорації “Тактичне ракетне озброєння”;
  • “Воєнторгу”;
  • “Барнаултрансмаша”, що випускає двигуни для БМП;
  • Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ;
  • виставковий центр “Патріот”.

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