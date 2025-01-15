За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка намагалася “злити” дислокації ЗСУ у Миколаєві

Колишню військову засудили до 15 років тюрми за спробу передати росіянам дані про дислокацію ЗСУ у Миколаєві.

Як повідомила СБУ, жінка працювала в міському центрі донорства, де мала доступ до персональних даних пацієнтів, зокрема військових. У травні 2022 року її затримали в рамках нейтралізації ворожої агентурної мережі, до складу якої входило п’ятеро осіб.

Згідно з матеріалами справи, засуджена збирала інформацію про місця дислокації українських військових, щоб передати її російському ГРУ через резидента агентурної мережі, Віктора Логінова, який пішов на співпрацю з окупантами під час окупації Херсона.

Жінка визнана винною у замаху на державну зраду (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 КК України) в умовах воєнного стану. Логінов також отримав заочну підозру за державну зраду.