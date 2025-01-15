Дуда закликав країни НАТО якнайшвидше запросити Україну до Альянсу

Президент Польщі Анджей Дуда закликав країни НАТО вже зараз запросити Україну до Альянсу.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Дуда зазначив, що найбільш дієвою гарантією безпеки для України є членство в НАТО, але визнав, що повноцінний вступ до завершення війни неможливий.

“Після початку повномасштабного вторгнення я наполегливо вимагаю, щоб країни НАТО оформили Україні запрошення до членства. Це був би перший крок, пов’язаний із наданням реальних гарантій безпеки”, — наголосив він.

Президент Польщі також зазначив, що дедалі більше лідерів країн НАТО схиляються до ідеї офіційного запрошення України.