Політика

Дуда закликав країни НАТО якнайшвидше запросити Україну до Альянсу
15 Січня 2025 18:30
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Президент України Володимир Зеленський разом з польським колегою Анджеєм Дудою / Фото: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський разом з польським колегою Анджеєм Дудою / Фото: Офіс президента України

Президент Польщі Анджей Дуда закликав країни НАТО вже зараз запросити Україну до Альянсу.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Дуда зазначив, що найбільш дієвою гарантією безпеки для України є членство в НАТО, але визнав, що повноцінний вступ до завершення війни неможливий.

“Після початку повномасштабного вторгнення я наполегливо вимагаю, щоб країни НАТО оформили Україні запрошення до членства. Це був би перший крок, пов’язаний із наданням реальних гарантій безпеки”, — наголосив він.

Президент Польщі також зазначив, що дедалі більше лідерів країн НАТО схиляються до ідеї офіційного запрошення України.


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