У Раді зареєстровано законопроєкти щодо оподаткування посилок із-за кордону

15 січня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про реєстрацію законопроєктів, які пропонують запровадити ПДВ на всі замовлення в закордонних магазинах.

Законопроєкти передбачають:

Без оподаткування ПДВ громадяни зможуть отримувати товари вартістю до 45 євро, якщо вони надсилаються фізичними особами без оплати та комерційної мети.

Товари, придбані на маркетплейсах, оподатковуватимуться ПДВ незалежно від вартості. Ввізне мито стягуватиметься лише у разі перевищення вартості у 150 євро.

Також пропонується запровадити можливість сплати ПДВ постачальником товару або маркетплейсом, що має прискорити митне оформлення.

На сьогодні посилки вартістю до 150 євро не обкладаються ПДВ і митом. У Європейській бізнес-асоціації раніше зазначали, що такі пільги можуть спотворювати конкуренцію, оскільки деякі продавці занижують вартість товарів у деклараціях, щоб уникнути податків.