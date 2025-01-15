У Раді зареєстровано законопроєкти щодо оподаткування посилок із-за кордону

15 січня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про реєстрацію законопроєктів, які пропонують запровадити ПДВ на всі замовлення в закордонних магазинах.
Законопроєкти передбачають:
- Без оподаткування ПДВ громадяни зможуть отримувати товари вартістю до 45 євро, якщо вони надсилаються фізичними особами без оплати та комерційної мети.
- Товари, придбані на маркетплейсах, оподатковуватимуться ПДВ незалежно від вартості. Ввізне мито стягуватиметься лише у разі перевищення вартості у 150 євро.
Також пропонується запровадити можливість сплати ПДВ постачальником товару або маркетплейсом, що має прискорити митне оформлення.
На сьогодні посилки вартістю до 150 євро не обкладаються ПДВ і митом. У Європейській бізнес-асоціації раніше зазначали, що такі пільги можуть спотворювати конкуренцію, оскільки деякі продавці занижують вартість товарів у деклараціях, щоб уникнути податків.