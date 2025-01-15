Більшість регіонів України накриє антициклон Beate

У четвер, 16 січня, більшість регіонів України перебуватиме під впливом антициклону Beate, який принесе суху погоду. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, опади малоймовірні, лише в Карпатах очікується невеликий сніг або мокрий сніг.

Yайближчої ночі в Україні очікується від +1 °C до -5 °C, у Карпатах до -5…-10 °C. Протягом дня четверга у більшості областей +1…+6 °C.

У Києві 16 січня опадів не прогнозується. Температура коливатиметься від 0 °C уночі до +1…+3 °C удень.

Прогноз на п’ятницю: у більшості областей, крім західних, очікуються дощі та мокрий сніг, місцями можливе налипання снігу. Температура повітря буде досить високою до кінця тижня.