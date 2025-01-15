Міноборони Німеччини пішло із соцмережі X. Раніше так само вчинили понад півсотні німецьких університетів

Міністерство оборони Німеччини оголосило, що призупиняє роботу свого офіційного акаунта в соцмережі X.

“Ми вирішили піти на цей крок, тому що обмін фактами тут стає дедалі складнішим”, – заявили у відомстві.

Публікувати оновлення також перестануть акаунти німецької армії (Бундесвер), генерального інспектора Бундесверу Карстена Бройєра та інших представників відомства.

Минулого тижня 60 німецьких університетів і дослідницьких центрів також покинули соцмережу X на знак протесту проти зростаючої радикалізації дискурсу на платформі, повідомляє Tagesschau.

Liebe Followerinnen und Follower,

wir werden unseren X-Kanal bis auf weiteres ruhen lassen und vorerst nichts mehr aktiv posten.

Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, weil ein sachlicher Austausch hier zunehmend erschwert wird. (1/3) — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 15, 2025

Міністерство оборони Німеччини вирішило зупинити роботу акаунтів на тлі численних образ власника соцмережі X Ілона Маска на адресу представників німецького уряду. Зокрема, бізнесмен назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца “некомпетентним дурнем” і заявив, що той має піти у відставку.

9 січня Ілон Маск провів прямий ефір у соцмережі X з лідером німецької ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” Аліс Вайдель. Після цього бундестаг почав перевірку через можливе втручання в німецькі вибори до парламенту, які відбудуться 23 лютого.