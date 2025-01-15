Політика

Прем’єрка Данії обговорила з Трампом питання Гренландії
15 Січня 2025 21:22
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Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен / Фото: x/Statsmin
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен / Фото: x/Statsmin

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен провела телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Обговорення зосередилося на безпеці в Арктиці, незалежності Гренландії та глобальних викликах, повідомляє канцелярії Фредеріксен.

Фредеріксен підкреслила, що Данія готова посилити свої зобов’язання в Арктичному регіоні, та наголосила, що незалежність Гренландії має вирішуватися її народом. Вона також звернула увагу на позицію прем’єра Гренландії Муте Егеде, який чітко заявив, що Гренландія не продається.

Крім того, сторони обговорили російсько-українську війну, ситуацію на Близькому Сході та відносини з Китаєм. Фредеріксен відзначила внесок данських компаній у створення робочих місць у США та закликала до посилення торговельних відносин між ЄС і США.


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