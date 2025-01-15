Bloomberg розповів, що Путін буде вимагати від Трампа

Начальник РФ Володимир Путін під час переговорів з обраним президентом США Дональдом Трампом вимагатиме, щоб Україна різко скоротила військові зв’язки з НАТО і стала нейтральною державою (якою вона і є) з обмеженою армією.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані про позицію Кремля.

При цьому в Кремлі не проти того, щоб окремі країни Північноатлантичного альянсу постачали Україні озброєння в рамках двосторонніх угод про безпеку, заявив співрозмовник Bloomberg, знайомий із підготовкою Москви до можливих переговорів. Але ця зброя не повинна використовуватися проти Росії і для повернення окупованих РФ українських територій.

Кремль також наполягатиме на збереженні контролю щонайменше над 20% територій України. Однак, за словами деяких джерел агентства, Москва відкрита для “обміну деякими територіями”.