Київський ресторан, який відмовився обслуговувати військового, відповів на звинувачення

У київському ресторані Noice заперечують інформацію про заборону обслуговувати військовослужбовців, пояснивши, що відмова стосувалася конкретного відвідувача, який мав конфлікти з власником закладу.

Адміністрація ресторану стверджує, що мова йдеться про Андрія Хруща, який є знайомим бізнесмена Олексія Горащенкова. У Noice зазначають, що між власником ресторану, громадянином Туреччини Айханом Оздеміром, і Горащенковим виникли серйозні бізнес-суперечки.

Власник ресторану заявляє, що Горащенков вимагає повернення коштів після змін у ринкових умовах, і що на Оздеміра чинили тиск. Хрущ, який є військовим, допомагає Горащенкову тиснути на власника ресторану.

У закладі пояснили, що відмова в обслуговуванні була результатом “провокацій та психологічного тиску” з боку Хруща, а також зазначили, що він курив у закладі та намагався підпалити пакувальні матеріали для піци.

Раніше у мережі з’явилося відео, де працівник ресторану Noice відмовляється обслуговувати військовослужбовця. За словами працівника закладу, це було розпорядження адміністрації.