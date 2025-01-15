Кримінал

На Харківщині мешканця села підозрюють у поширенні комуністичної символіки
15 Січня 2025 20:53
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Поліцейські підозрюють мешканця Харківщини у поширенні комуністичної символіки / Фото: Нацполіція
Поліцейські підозрюють мешканця Харківщини у поширенні комуністичної символіки / Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили про підозру мешканцю одного з сіл Зміївської громади Харківської області за поширення комуністичної символіки.

Про це поліція Харківської області.

За даними слідства, пенсіонер протягом майже трьох років війни публікував у Facebook символіку тоталітарних режимів. Уперше комуністичну символіку він розмістив у травні 2022 року, і надалі продовжував публікації такого змісту.

Чоловіку повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 436-1 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна або без такої.


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