На Харківщині мешканця села підозрюють у поширенні комуністичної символіки

Слідчі повідомили про підозру мешканцю одного з сіл Зміївської громади Харківської області за поширення комуністичної символіки.

Про це поліція Харківської області.

За даними слідства, пенсіонер протягом майже трьох років війни публікував у Facebook символіку тоталітарних режимів. Уперше комуністичну символіку він розмістив у травні 2022 року, і надалі продовжував публікації такого змісту.

Чоловіку повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 436-1 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна або без такої.