Суспільство

Росіяни намагались перетнути кордон в Сумській області
15 Січня 2025 20:26
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Мапа аналітичного проєкту DeepState
Мапа аналітичного проєкту DeepState

Воїни 67 окремої механізованої бригади знищила російський підрозділ, який намагався перетнути кордон поблизу села Журавки в Сумській області.

“Щодня продовжуємо палити ворожу техніку на Куршині. Робота 67 ОМБр — перетворювати залізо ворога на металобрухт і крок за кроком наближати перемогу”, — йдеться в повідомленні бригади.

На відео можна побачити момент знищення російських штурмовиків, які вночі намагалася наблизитися до українських позицій. Ворог був виявлений завдяки безпілотнику, а потім знищений за допомогою артилерії та дронів.

Згідно з інформацією проєкту Deepstate, російські війська намагалися перейти кордон в районі Журавки, на межі Сумської та Курської областей. Вони накопичили сили для штурму населеного пункту, але ці спроби були зірвані Силами оборони України. 

Водночас у проєкті зазначають, що у ворога залишаються ресурси для повторення таких атак.


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