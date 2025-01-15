Росіяни намагались перетнути кордон в Сумській області

Воїни 67 окремої механізованої бригади знищила російський підрозділ, який намагався перетнути кордон поблизу села Журавки в Сумській області.

“Щодня продовжуємо палити ворожу техніку на Куршині. Робота 67 ОМБр — перетворювати залізо ворога на металобрухт і крок за кроком наближати перемогу”, — йдеться в повідомленні бригади.

На відео можна побачити момент знищення російських штурмовиків, які вночі намагалася наблизитися до українських позицій. Ворог був виявлений завдяки безпілотнику, а потім знищений за допомогою артилерії та дронів.

Згідно з інформацією проєкту Deepstate, російські війська намагалися перейти кордон в районі Журавки, на межі Сумської та Курської областей. Вони накопичили сили для штурму населеного пункту, але ці спроби були зірвані Силами оборони України.

Водночас у проєкті зазначають, що у ворога залишаються ресурси для повторення таких атак.