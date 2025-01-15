Суспільство

Бійці “Азова” взяли в полон 23 окупантів на Торецькому напрямку 
15 Січня 2025 18:44
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Полонені російські окупанти / Скриншот з відео
Полонені російські окупанти / Скриншот з відео

Воїни бригади “Азов” на Торецькому напрямку взяли у полон 23 російських військових.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

“Всі вони були взяті в полон бійцями 12-ої бригади “Азов” під час бойових дій на Торецькому напрямку. Полонені перебувають в задовільному стані та адекватних умовах утримання”, – зазначили у бригаді.

Далі російські військові будуть передані відповідним службам.

“Сподіваємося, що вже у найближчий час їх обміняють на полонених українських захисників”, – підсумували у бригаді.

15 січня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися 25 українських військових та один цивільний.

Серед звільнених — захисники Маріуполя й “Азовсталі”, а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. У них важкі поранення та хвороби.


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