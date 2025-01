Бійці “Азова” взяли в полон 23 окупантів на Торецькому напрямку 

Воїни бригади “Азов” на Торецькому напрямку взяли у полон 23 російських військових.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

“Всі вони були взяті в полон бійцями 12-ої бригади “Азов” під час бойових дій на Торецькому напрямку. Полонені перебувають в задовільному стані та адекватних умовах утримання”, – зазначили у бригаді.

Далі російські військові будуть передані відповідним службам.

“Сподіваємося, що вже у найближчий час їх обміняють на полонених українських захисників”, – підсумували у бригаді.

23 Russians: Another Group of Captured Occupiers.



Voluntarily surrendered, found in basements, or captured during assaults, these Russians were fortunate to survive.



All of them were captured by the fighters of the 12th Azov Brigade during hostilities in the Toretsk sector.… pic.twitter.com/7sujdNV6XW