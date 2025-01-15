Кримінал

На Миколаївщині військовим безпідставно нарахували 4,3 млн гривень “бойових”
15 Січня 2025 16:41
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ДБР повідомило про підозру начальнику штабу одного з військових підрозділів / Фото: ДБР
ДБР повідомило про підозру начальнику штабу одного з військових підрозділів / Фото: ДБР

Начальник штабу одного з військових підрозділів у Миколаївській області отримав підозру в безпідставному нарахуванні бойових виплат військовим на 4,3 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“У червні 2024 року посадовець доручив займатись нарахуванням виплат підлеглому без достатнього фахового досвіду. Останній, своєю чергою, оформив побратимам винагороду, яка призначається лише у разі безпосередньої участі у бойових діях. Посадовець не перевірив дії підлеглого та погодив документи про нарахування грошей”, – йдеться у повідомленні.

Начальник штабу підозрюється у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.


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