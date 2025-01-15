За 2024 рік кількість українців, які не повернулися з-за кордону, зросла втричі

У 2024 році українські громадяни перетинали кордон 30,11 мільйона разів. При цьому 2% з тих, хто виїхав за кордон минулого року, не повернулися до України — це 443 тисячі осіб.

Цей показник у 3,3 раза перевищує дані 2023 року, коли різниця між виїхавшими і тими, хто повернувся, становила 134 тисячі, повідомляє Опендатабот з посиланням на дані державної прикордонної служби.

Загалом за три роки повномасштабної війни Україну покинули близько 3 мільйонів громадян, які не повернулися додому. Це майже дорівнює кількості людей, які виїхали за попередні довоєнні роки (2011–2021 роки), — 3,3 мільйона.

Дані прикордонної служби охоплюють лише офіційні пункти пропуску. Інформації про українців, які залишили тимчасово окуповані території чи виїхали нелегально, наразі немає.

Станом на 31 серпня 2024 року 4,2 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Найбільше біженців перебувало в Німеччині (1,1 млн), Польщі (975 тис.) і Чехії (376 тис.).