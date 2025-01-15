Україна повернула з російського полону 25 громадян

Президент України Володимир Зеленський повідомив 15 січня, що з російського полону вдалося повернути 25 громадян.

“Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших”, – зазначив Зеленський.

Серед звільнених — захисники Маріуполя й “Азовсталі”, а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. У них важкі поранення та хвороби.

Серед повернутих є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами, додали у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

З російського полону повернули 25 українців / Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Наймолодшому звільненому – 24 роки. Найстаршому – шістдесят. Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі.

“Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб – туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям”, – повідомили у коордштабі.