Політика

Франція таємно відпрацювала сценарій розгортання військ в Україні
15 Січня 2025 17:15
читать на русском →
Французькі бійці Сил спеціальних операцій / Фото: Commandement des Actions Spéciales Terre
Французькі бійці Сил спеціальних операцій / Фото: Commandement des Actions Spéciales Terre

Франція провела таємні навчання під назвою “Персей”, спрямовані на відпрацювання розгортання військ спеціального призначення в Україні для стримування можливого прориву російських сил із Білорусі.

За інформацією видання Intelligence Online, восени минулого року Париж серетно мобілізував увесь особовий склад Сил спеціальних операцій Сухопутних військ (Commandement des Actions Spéciales Terre).

Тижневі навчання були організовані в місцевості, рельєф якої нагадує русло Дніпра, для максимальної відповідності умовам можливого театру бойових дій.

Учасники використовували тактики, засновані на українському досвіді стримування російського вторгнення в лютому 2022 року. До навчань долучили 1-й і 13-й парашутно-десантні полки, що входять до складу французьких Сил спеціальних операцій.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Січня 2025 18:44

Бійці “Азова” взяли в полон 23 окупантів на Торецькому напрямку 
15 Січня 2025 20:26

Росіяни намагались перетнути кордон в Сумській області
15 Січня 2025 19:16

Мінфін США наклав санкції на “Запорізьку АЕС”
15 Січня 2025 18:10

Польща виділяє 46 пакет військової допомоги для України
15 Січня 2025 17:15

Франція таємно відпрацювала сценарій розгортання військ в Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки