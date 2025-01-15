Франція таємно відпрацювала сценарій розгортання військ в Україні

Франція провела таємні навчання під назвою “Персей”, спрямовані на відпрацювання розгортання військ спеціального призначення в Україні для стримування можливого прориву російських сил із Білорусі.

За інформацією видання Intelligence Online, восени минулого року Париж серетно мобілізував увесь особовий склад Сил спеціальних операцій Сухопутних військ (Commandement des Actions Spéciales Terre).

Тижневі навчання були організовані в місцевості, рельєф якої нагадує русло Дніпра, для максимальної відповідності умовам можливого театру бойових дій.

Учасники використовували тактики, засновані на українському досвіді стримування російського вторгнення в лютому 2022 року. До навчань долучили 1-й і 13-й парашутно-десантні полки, що входять до складу французьких Сил спеціальних операцій.