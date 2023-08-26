Політика

NYT: Удари безпілотників по Росії мають підняти моральний дух українців

26 Серпня 2023 09:19
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Атаки дронів по території Росії, яких в останні тижні стало помітно більше, мають продемонструвати українській громадськості, що Києву є чим відповісти на дії Москви, пише американська газета New York Times з посиланням на американських чиновників. Ця тактика особливо важлива, враховуючи повільні темпи українського контрнаступу, вважають офіційні особи, які розмовляли на умовах анонімності.

Протягом літа атаки, що почастішали — багато з яких було скоєно за допомогою безпілотників українського виробництва, призвели до пошкодження будівель у центрі Москви, збоїв у роботі аеропортів і знищення російського надзвукового бомбардувальника під Новгородом. Істотних збитків військовому потенціалу Росії ці удари не завдали, але й не призвели до ескалації.

Офіційно Україна не бере на себе відповідальність за атаки безпілотників, проте представник ГУР Андрій Юсов минулого місяця говорив NYT, що удари по Москві продовжуватимуться.

«Російська еліта та прості росіяни тепер розуміють, що війна не десь далеко, на території України, яку вони ненавидять, – пояснював Юсов. — У Москві також війна, вона вже на їхній території».

Проте американські чиновники кажуть, що є важливіша аудиторія, на яку розраховані ці удари. Якщо атаки безпілотників мають стратегічну мету, то це зміцнення морального духу населення та військ України.

У червні Україна розпочала контрнаступ проти російських військ, які окупували південні та східні райони країни. Однак воно йде набагато повільнішими темпами, ніж очікувалося. Не досягнувши помітного прогресу на полі бою, Україна активізувала атаки безпілотників у Криму, а у прикордонних та далеких від лінії фронту районах Росії, пише NYT.

Незважаючи на обмежений ефект від атак, офіційні особи США очікують, що Україна продовжить завдавати ударів територією Росії. На їхню думку, це посилає важливий сигнал: Київ не просто захищає свою територію, але також готовий завдати удару у відповідь.


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