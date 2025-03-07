Політика

NYT: Трамп заявив, що не визнає договір про кордон між США та Канадою
7 Березня 2025 17:39
читать на русском →
Дональд Трамп / Фото: The New York Times
Дональд Трамп / Фото: The New York Times

Президент США Дональд Трамп заявив, що не визнає чинним договір, у якому визначено кордон між Канадою та Сполученими штатами Америки. Він висловив бажання переглянути цей документ.

Про це повідомляє The New York Times.

Під час розмови Трампа з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президент США сказав, що не вважає дійсним договір, який визначає кордон між двома країнами, і що він хоче переглянути документ. Жодних пояснень він не надав.

Договір про кордон, на який посилався Трамп, був укладений у 1908 році та остаточно визначив міжнародний кордон між Канадою, яка на той час була британським домініоном, і Сполученими Штатами.

Також Трамп згадав про перегляд питання про спільне використання озер і річок між двома країнами, яке регулюється низкою договорів, і до якого він виявляв інтерес у минулому.

Канадські чиновники сприйняли коментарі пана Трампа серйозно, не в останню чергу тому, що він вже публічно заявляв, що хоче “поставити Канаду на коліна”. На пресконференції 7 січня, перед інавгурацією, Трамп, відповідаючи на запитання журналіста New York Times про те, чи планує він використовувати військову силу для анексії Канади, сказав, що він планує використовувати “економічну силу”.

Під час другого дзвінка 3 лютого пан Трюдо домігся відтермінування цих тарифів на один місяць.

Цього тижня американські тарифи набули чинності без нового відтермінування у вівторок. Канада, своєю чергою, запровадила власні тарифи на американський експорт, втягнувши обидві країни в торгівельну війну. А у четвер Трамп надав Канаді місячне призупинення дії більшості тарифів.

Зауважимо, що раніше цього місяця канадський прем’єр заявив, що США розпочали торгову війну проти Канади. Нові 25% мита президента США Дональда Трампа на товари з Мексики та Канади, а також подвоєння мит на китайські товари до 20% набули чинності 4 березня.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Березня 2025 11:52

Довіра до Зеленського зросла на тлі загострення відносин між Україною та США
7 Березня 2025 18:50

Відчайдушну спробу окупантів прорвати кордон зупинили на Сумщині (відео)
7 Березня 2025 18:24

На Харківщині з крижаної води витягли п’ятьох рибалок, ще двоє загинули
7 Березня 2025 17:39

NYT: Трамп заявив, що не визнає договір про кордон між США та Канадою
7 Березня 2025 17:08

ССО зачистили позиції та знищили групу окупантів на Курщині (відео)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
усі думки