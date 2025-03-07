NYT: Трамп заявив, що не визнає договір про кордон між США та Канадою

Президент США Дональд Трамп заявив, що не визнає чинним договір, у якому визначено кордон між Канадою та Сполученими штатами Америки. Він висловив бажання переглянути цей документ.

Про це повідомляє The New York Times.

Під час розмови Трампа з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президент США сказав, що не вважає дійсним договір, який визначає кордон між двома країнами, і що він хоче переглянути документ. Жодних пояснень він не надав.

Договір про кордон, на який посилався Трамп, був укладений у 1908 році та остаточно визначив міжнародний кордон між Канадою, яка на той час була британським домініоном, і Сполученими Штатами.

Також Трамп згадав про перегляд питання про спільне використання озер і річок між двома країнами, яке регулюється низкою договорів, і до якого він виявляв інтерес у минулому.

Канадські чиновники сприйняли коментарі пана Трампа серйозно, не в останню чергу тому, що він вже публічно заявляв, що хоче “поставити Канаду на коліна”. На пресконференції 7 січня, перед інавгурацією, Трамп, відповідаючи на запитання журналіста New York Times про те, чи планує він використовувати військову силу для анексії Канади, сказав, що він планує використовувати “економічну силу”.

Під час другого дзвінка 3 лютого пан Трюдо домігся відтермінування цих тарифів на один місяць.

Цього тижня американські тарифи набули чинності без нового відтермінування у вівторок. Канада, своєю чергою, запровадила власні тарифи на американський експорт, втягнувши обидві країни в торгівельну війну. А у четвер Трамп надав Канаді місячне призупинення дії більшості тарифів.

Зауважимо, що раніше цього місяця канадський прем’єр заявив, що США розпочали торгову війну проти Канади. Нові 25% мита президента США Дональда Трампа на товари з Мексики та Канади, а також подвоєння мит на китайські товари до 20% набули чинності 4 березня.