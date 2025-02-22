NYT: США та Україна, схоже, наближаються до угоди щодо корисних копалин

У п’ятницю адміністрація Трампа, схоже, досягла прогресу в укладенні угоди, яка надасть Сполученим Штатам права на видобуток корисних копалин в Україні, пише The New York Times.

Трамп похвалився, що він наближається до угоди, яка може принести Сполученим Штатам до 500 мільярдів доларів. «Тож ми підписуємо угоду, сподіваюся, в наступний досить короткий період часу», – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що його країна працює над проектом угоди між двома урядами, що, схоже, пом’якшує напруженість, яка спалахнула у відносинах з Трампом.

«Ця угода може додати цінності нашим відносинам – головне, щоб деталі були правильними, щоб вона дійсно працювала», – заявив Зеленський.

Ознаки послаблення напруженості лише підкреслили, що Трамп зайняв відверто меркантильну позицію щодо врегулювання конфлікту, розпочатого Росією, який має глибокі наслідки для безпеки Європи і майбутнього трансатлантичного альянсу.

Трамп і його союзники розгорнули тотальну кампанію тиску на українського президента, припускаючи, що Сполучені Штати можуть покинути розтерзану війною країну і стати на бік Росії, яка три роки тому розпочала вторгнення до свого сусіда.

Під час радіоінтерв’ю в п’ятницю з ведучим телеканалу Fox News Брайаном Кілмідом Трамп сказав, що він «втомився» чути, що Росія винна у війні і назвав Зеленського та його попередника, президента Байдена, справжніми винуватцями війни.

«Щоразу, коли я кажу: «О, це не вина Росії», мене завжди закидають фейковими новинами, – сказав пан Трамп. «Але я кажу вам, Байден говорив неправильні речі. Зеленський говорив неправильні речі».

Трамп підкреслив, що хоче отримати рідкоземельні та інші корисні копалини з України в обмін на будь-яку підтримку з боку Сполучених Штатів.

«Хто знає, скільки коштує рідкоземельна земля, але принаймні це щось», – сказав пан Трамп.

В Овальному кабінеті Трамп продовжував критикувати Україну та Байдена за те, що вони не вимагають від неї більше.

«Байден просто дав їм гроші – не було ніякого кредиту, не було ніякого забезпечення, не було нічого», – сказав Трамп. «Тож ми або підпишемо угоду, або у нас буде багато проблем з ними. Тому ми підпишемо угоду, щоб отримати безпеку, тому що ми повинні це зробити».

Відтоді, як Трамп розпочав свою словесну атаку, Київ зосередився на зміцненні своєї переговорної позиції, оскільки Сполучені Штати та Росія розпочинають переговори про припинення війни – за участю України чи без неї. У четвер і п’ятницю Зеленський провів дипломатичні переговори з півдюжиною лідерів країн Європи та Канади, щоб заручитися підтримкою з інших джерел.

Київ і Москва вели прямі переговори на початку вторгнення, але з квітня 2022 року мова йшлася лише про обмін військовополоненими та повернення українських дітей з Росії.

Ідея торгівлі природними ресурсами в обмін на допомогу США була вперше висунута Україною, але Зеленський відмовився, коли американська пропозиція запропонувала Києву доступ до прибутків від 50 відсотків мінеральних та енергетичних ресурсів країни. Зеленський також заперечував, що угода не містить жодних зобов’язань США у сфері безпеки.

Кілька помічників Зеленського вважають, що нова версія угоди, яка обговорюється в четвер, враховує ці занепокоєння, і вже порадили пану Зеленському підписати її, повідомила в п’ятницю особа, знайома з дискусіями в українському уряді щодо пропозиції США. Про зміну позиції деяких українських чиновників щодо угоди вперше повідомив Axios.

Ще одним позитивним знаком для переговорів зі Сполученими Штатами щодо ресурсів є те, що Кіт Келлогг, генерал-лейтенант у відставці, який є посланником пана Трампа в Україні на переговорах про врегулювання, опублікував на X похвалу Зеленському як «стійкому і мужньому лідеру воюючої нації та його талановитій команді національної безпеки». Пан Келлог повідомив, що під час свого візиту до Києва він провів «широкі і позитивні дискусії».

У своїй заяві в п’ятницю ввечері Зеленський сказав, що його переговорна команда працює з американськими колегами над «угодою, яка може зміцнити наші відносини», але залишається необхідність «опрацювати деталі, щоб забезпечити її ефективність».

Він додав: «Я з нетерпінням чекаю на результат – справедливий результат».

Водночас український уряд проводить активну дипломатичну роботу з Європою, сподіваючись, що Європа може взяти на себе зобов’язання у сфері безпеки або надати військову допомогу, щоб заповнити прогалини, якщо Сполучені Штати припинять підтримку.

Зеленський та інші українські посадовці визнають, що європейські країни не можуть повністю замінити весь спектр військової та розвідувальної допомоги, яку Сполучені Штати надають Україні, але їх надихають дискусії щодо формування європейських миротворчих сил для забезпечення режиму припинення вогню.

У четвер Зеленський говорив по телефону з п’ятьма європейськими лідерами – з Франції, Великої Британії, Норвегії, Данії та Фінляндії, а також з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, а в п’ятницю – з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

За дев’ять днів після того, як 12 лютого Трамп розпочав переговори з Росією в телефонній розмові з президентом Владіміром Путіним, Зеленський зустрічався або розмовляв телефоном з європейськими лідерами щонайменше дев’ять разів.