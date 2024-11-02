NYT: США побоюються, що Україна входить у загрозливу фазу

Постачання зброї більше не є головним недоліком України, пише The New York Times, посилаючись на заяви американських військових.

Американські військові та представники розвідки дійшли висновку, що війна в Україні більше не є патовою, оскільки Росія постійно бере гору, і почуття песимізму в Києві та Вашингтоні стає дедалі глибшим.

Падіння бойового духу і питання про те, чи буде американська підтримка тривати, створюють власну загрозу для військових зусиль України. Україна втрачає території на сході, а її сили на території Росії частково відкинуті назад.

Українські військові зазнають труднощів з набором солдатів і оснащенням нових підрозділів. Кількість її солдатів, загиблих у бою, становить близько 57 000 осіб, що вдвічі менше за російські втрати, але все одно значно для набагато меншої країни.

За словами західних чиновників та інших експертів, нестача солдатів і предметів постачання в Росії також посилилася. І її успіхи у війні дісталися їй дорогою ціною.

Якщо підтримка України з боку США збережеться до наступного літа, у Києва може з’явитися можливість скористатися слабкостями Росії та очікуваною нестачею солдатів і танків, кажуть американські чиновники.

Цього літа американські урядові аналітики дійшли висновку, що Росія навряд чи доб’ється значних успіхів в Україні найближчими місяцями, оскільки її погано навчені війська ледве проривають українську оборону. Але ця оцінка виявилася помилковою.

Російські війська просунулися в Донбасі на сході України. Вони відвоювали понад третину території, захопленої українськими військами під час раптового наступу в Курській області на заході Росії цього року. Кількість ударів російських безпілотників по території України збільшилася з 350 у липні до 750 у серпні та 1500 у вересні.

“Ситуація напружена”, – каже український майор, розквартирований на українському боці кордону під Курськом. «Ми постійно втрачаємо раніше зайняті позиції, у противника перевага в людях і артилерії, а ми намагаємося утримати лінію фронту».

Уже немає тих російських сил, які неодноразово оступалися, вторгаючись в Україну 2022 року. Російські збройні сили, за словами високопоставленого американського військового чиновника, еволюціонували і перебувають «на підйомі».

У результаті деякі американські розвідслужби і військові чиновники песимістично оцінюють здатність України зупинити просування Росії, поки Київ намагається знайти способи нарощування сил, виснажених майже трирічною війною.

Тим не менш, Росія не досягла своїх власних цілей. Зокрема, їй не вдалося взяти місто Покровськ – центр логістики для українських військ. На думку незалежних експертів, брак радарів, бронетехніки і, що особливо важливо, військ дасть про себе знати наступного року.

Однак найважливіша подія для України відбудеться не на полі бою, а біля виборчих урн у Сполучених Штатах. Колишній президент Дональд Трамп і віцепрезидент Камала Гарріс виклали абсолютно різне бачення майбутньої американської підтримки.

Пан Трамп пообіцяв швидко закінчити війну, а його кандидат у президенти, сенатор Джей Ді Венс, виклав мирний план, який дуже схожий на план президента Росії Володимира В. Путіна.

Пані Гарріс, навпаки, присягнулася боротися далі, попередивши, що якщо Росію не зупинити в Україні, її сили можуть напасти на НАТО.

Вибори та їх невизначений результат чинять сильний тиск на українців.

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві минулого тижня американські офіційні особи зазначили, що український лідер виглядав виснаженим і напруженим, занепокоєним невдачами своїх військ на полі бою, а також виборами в США.

«Це дуже важка боротьба, і це важкий шлях», – сказав міністр оборони Ллойд Дж. Остін III журналістам, які вирушили з ним в Україну минулого тижня.

В Україні моральний дух слабшає перед обличчям російського натиску і страху, що західна підтримка і постачання припиняться.

«Зараз на фронті дуже важко», – каже Євген Строкань, старший лейтенант і командир взводу бойових дронів у 206-му батальйоні територіальної оборони. «Не вистачає всього, людей мало, росіян більше, і в них більше зброї».

Песимізм поширюється і на західні столиці.

«Усі почуваються погано», – сказав Фредерік В. Каган, учений з Американського інституту підприємництва, який консультував американських військових. «Це був дуже довгий, важкий рік, а росіяни все ще рвуться вперед».

Але Росія, за словами доктора Кагана, намагається вселити, що її перемога так само неминуча, як і у Другій світовій війні.

«Росіяни хотіли б, щоб ви повірили, що на східному фронті зараз 1944 рік», – сказав він. «Це не так».

На початку цього року українські війська зіткнулися з проблемою нестачі боєприпасів на тлі затримок США в затвердженні додаткової допомоги.

Навіть після того, як у квітні Конгрес схвалив збільшення допомоги, українські чиновники скаржилися, що зброя надходить занадто повільно, що ускладнює поповнення запасів на передовій.

«Це правило війни», – сказав Зеленський. «Тому що ви маєте розраховувати на дуже конкретні речі в дуже конкретний час, інакше ви не зможете керувати цією ситуацією, не зможете керувати обороною ліній, не зможете забезпечити безпеку людей, не зможете підготуватися до зими».

У вівторок Джейк Салліван, радник президента Байдена з національної безпеки, і Андрій Єрмак, головний радник пана Зеленського, провели двогодинну зустріч у Вашингтоні. Вони обговорили плани адміністрації Байдена щодо прискореного постачання в Україну артилерійських систем, бронетехніки та боєприпасів для ППО до кінця року.

Але американські військові чиновники кажуть, що постачання зброї більше не є головним недоліком України.

За словами американських фахівців, Україна різко скоротила перевагу Росії в артилерії, а українські солдати використовують вибухонебезпечні безпілотники, щоб знищити російську бронетехніку.

Найбільший недолік України – це війська, кажуть американські офіційні особи.

Українські представники насилу намагаються ввести в дію військовий призов, який забезпечить достатню кількість військ. Країна не наважується знизити призовний вік, турбуючись про довгострокові демографічні наслідки. Україна обмежилася тим, що один із чиновників назвав більш «демократичною і виваженою» відповіддю на брак військ, але в результаті в неї бракує солдатів.

Україна використовувала номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти та інші електронні засоби, щоб залучити додаткових людей до реєстрації в армії, кажуть американські чиновники. Вона також використовувала більш примусові засоби – наприклад, витягала людей з концертних залів – щоб знайти і призвати в армію людей, які підходять для призову.

Хоча багато хто записується в армію з патріотизму, їх недостатньо. А те, що Україна не дає своїм солдатам реальних перепочинків від бойових дій, відбиває у людей бажання служити.

За оцінками Пентагону, в України достатньо солдатів, щоб воювати ще від шести до 12 місяців, сказав один із чиновників. Після цього, за його словами, вона зіткнеться з гострою нестачею.

За словами представників Пентагону, Україна направила деякі зі своїх нещодавно створених бригад на підтримку наступу на Курськ, замість того, щоб використати їх, як спочатку планувалося, для захисту східної та південної України або для створення резервів для очікуваного контрнаступу в 2025 році.

«Вони докладають усіх зусиль, щоб залучити більше людей», – сказав пан Остін журналістам, які подорожували разом із ним, коли його запитали про брак військ. «Вони повинні навчити цих людей. Вони повинні відновити бойову міць».

На зустрічі з паном Зеленським у Києві пан Остін наголосив на важливості не тільки захисту Покровська і Курська, а й «відновлення і набору сил», сказав високопоставлений представник Пентагону.

На окремій зустрічі з українськими колегами пан Остін, Крістофер Г. Каволі, вищий американський генерал у Європі, та інші командири обговорили військове планування на зиму і те, яку зброю і боєприпаси Сполучені Штати можуть надіслати в найближчі п’ять місяців, сказав високопоставлений представник Пентагону, виступаючи на умовах анонімності, щоб не розголошувати конфіденційні обговорення.

Виступаючи в Києві, пан Остін засудив тих, хто намагається закінчити конфлікт на умовах Москви. Він сказав, що не існує «срібної кулі», здатної переломити хід війни на користь України.

«Важливим є те, як Україна чинитиме опір», – сказав пан Остін. «І важливо не відволікатися на те, що працює».

Він додав: «Москва ніколи не переможе в Україні».

Можливим відкриттям для України може стати низька забезпеченість Росії бронетехнікою.

Щоб компенсувати втрати сучасних танків, Росія використовувала свої величезні запаси набагато старіших танків. Але українські безпілотники знищили багато російських бронемашин, особливо старі моделі.

У результаті, за словами американських військових, Росія покладається на невеликі піхотні підрозділи для просування на сході України. Але американські чиновники вважають, що багато полів бою перетворилися на «м’ясорубку» для російських солдатів.

Марк Рютте, новий генеральний секретар НАТО, заявив у понеділок, що з початку війни понад 600 000 російських солдатів було вбито або поранено. За словами американських чиновників, ці втрати стоять за тим, що Північна Корея направила в Росію близько 10 000 військовослужбовців, яких Москва хоче використовувати, щоб допомогти витіснити Україну з Курської області.

Високопоставлений американський військовий чиновник сказав, що рішення про введення цих сил було «непродуманим і відчайдушним».

Інші західні дипломати стверджують, що це ознака відчаю, і кажуть, що це крок, спрямований на те, щоб налякати Захід. Якими б не були мотиви, американські чиновники визнають, що Росія знаходить все більше військ і продовжує набирати від 25 000 до 30 000 нових контрактників на місяць.

За словами американських чиновників, успіх Росії частково пояснюється зміною вербувальної кампанії: тепер вона невпинно твердить потенційним солдатам, що війна в Україні – це боротьба проти НАТО. Крім того, різко зросли російські грошові виплати.

За словами американських військових і розвідників, завдяки поєднанню цих стратегій Путіну, можливо, не доведеться віддавати наказ про політично непопулярний широкий призов.

Але ресурси Росії «обмежені, і Путін не може нескінченно рахуватися з цими витратами», – ідеться в доповіді Інституту вивчення війни, опублікованій у неділю.

Важкий призов до армії спричинив й інші проблеми. У понеділок у своєму короткому виступі пан Путін визнав брак робочої сили. Інститут вивчення війни неодноразово звертав увагу на повідомлення про те, що промисловим підприємствам доводиться конкурувати з військовими, які пропонують солідні бонуси потенційним новобранцям.

Росія збільшила виробництво ракет, але в інших галузях оборонна промисловість зазнає труднощів, особливо у створенні нових радарних систем. І незважаючи на успіхи Росії цього року, українці продовжують перешкоджати деяким масштабнішим планам Москви.

Україна відбила наступ російських військ на Покровськ, відтіснивши їх на південний захід від міста.

Олександр Ширшин, 30-річний командир батальйону, каже, що складається враження, ніби партнери України втратили інтерес до війни і більше дбають про стосунки з Москвою, «ніж про справедливість».

Але, незважаючи на це, багато українців не здаються. «Боротьба – наш єдиний вихід», – сказав він.