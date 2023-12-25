NYT: Різдво в Україні настало раніше, мало не спізнившись

З-поміж багатьох змін, орієнтованих на Захід, які відбувалися в Україні з моменту здобуття незалежності і прискорилися під час війни, одна принесла цього року особливу радість — Різдво настало раніше. Про це пише The New York Times.

Українська православна церква дотримується позиції, що юліанський календар, який використовується в російській церкві, не має релігійного значення, і що свята слід відзначати за календарем, за яким люди живуть у своєму повсякденному житті.

Зміна дати святкування має рекомендаційний характер; окремі парафії самі вирішують, коли відзначатиме свято. Але з приблизно 7500 парафій Української православної церкви всі, крім 120, перенесли цьогорічну дату Різдва.

Наразі лише чотири з 15 східних православних конфесій — у Росії, Сербії, Фінляндії та Єрусалимі — як і раніше, слідують юліанському календарю, який відстає на 13 днів через різницю в обчисленні тривалості року.

Деякі релігійні громади в Греції, Болгарії та Румунії, відомі як старообрядці, також продовжують дотримуватися старого календаря.

Церковні лідери та віруючі кажуть, що святкування окремо від росіян є радісною зміною. «Ми бачимо, що Московський патріархат створює міфи про царя та руський мир, а люди в них вірять. Святкування окремо від росіян допоможе виділити українську гілку православ’я», — каже отець Михайло Омелян, священик Української православної церкви.