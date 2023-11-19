NYT: Невидима війна в Україні ведеться на радіохвилях

Використання електромагнітних хвиль для того, щоб знешкодити більш розумнішу зброю і слідувати за нею, стало важливою частиною гри в кота й мишку між Україною та Росією, пише The New York Times.

Наприкінці минулого року українські війська зіткнулися з проблемами, коли їхні безпілотники, поставлені компанією Quantum Systems, почали падати через російські перешкоди бездротовим сигналам. Для вирішення цієї проблеми компанія Quantum розробила програмне забезпечення зі штучним інтелектом та можливість ручного керування безпілотниками.

Електронна війна стала важливим аспектом воєнних дій, що впливає на хід операцій не менше, ніж погода та рельєф місцевості. Вона передбачає використання радіосигналів для порушення зв’язку, виявлення цілей та обману керованої зброї.

Цей вид бойових дій швидко розвивався в Україні, і обидві сторони адаптували та оновлювали свої тактичні прийоми.

Історично радіоелектронна боротьба є частиною військової стратегії вже понад сто років, причому значного розвитку вона набула під час Другої світової та холодної воєн. Останнім часом такі країни, як США та Ізраїль, використовували засоби радіоелектронної боротьби у таких конфліктах, як війна в Іраку.

Війна в Україні знаменує собою значний розвиток цієї тактики: обидві великі армії застосовують та розвивають ці методи. Країни НАТО уважно стежать за розвитком подій, розуміючи їхній потенційний вплив на майбутні конфлікти.

Ключовими елементами радіоелектронної боротьби є глушилки, що порушують зв’язок, та спуфери, що обманюють системи супротивника. “Війна, що триває в Україні, є найважливішим навчальним майданчиком для інших країн, включаючи США, Європу та Китай, щоб зрозуміти і адаптувати ці методи ведення війни, що невпинно розвиваються”, – зазначає NYT.