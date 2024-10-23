Техно

Nvidia закрила користувачам із РФ доступ до оновлень драйверів відеокарт, – росЗМІ
23 Жовтня 2024 21:35
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росія, санкції
Офіс корпорації Nvidia / Фото з сайту Nvidia

Користувачам із Росії стало недоступним скачування оновлень драйверів для відеокарт Nvidia.

Про це пишуть російські ЗМІ.

При переході на сторінку для оновлення драйвера з’являється повідомлення, що доступ заборонено.

У Nvidia не давали жодних коментарів з цього приводу.

Nvidia – американська технологічна корпорація, яка займається розробкою графічних процесорів і систем. Продукти компанії широко використовуються в індустрії відеоігор і сфері професійної візуалізації. Після початку повномасштабної війни Росії проти України компанія припинила продаж своїх продуктів у РФ.


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