Nvidia закрила користувачам із РФ доступ до оновлень драйверів відеокарт, – росЗМІ

Користувачам із Росії стало недоступним скачування оновлень драйверів для відеокарт Nvidia.
Про це пишуть російські ЗМІ.
При переході на сторінку для оновлення драйвера з’являється повідомлення, що доступ заборонено.
У Nvidia не давали жодних коментарів з цього приводу.
Nvidia – американська технологічна корпорація, яка займається розробкою графічних процесорів і систем. Продукти компанії широко використовуються в індустрії відеоігор і сфері професійної візуалізації. Після початку повномасштабної війни Росії проти України компанія припинила продаж своїх продуктів у РФ.