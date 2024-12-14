Політика

Новим президентом Грузії оголошено Міхеїла Кавелашвілі: опозиція бойкотувала вибори
14 Грудня 2024 13:23
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грузія
Міхеїл Кавелашвілі (стоїть) був єдиним кандидатом на суботніх виборах / Фото «Грузинська мрія»

Міхеїла Кавелашвілі, колишнього професійного футболіста, обрано президентом Грузії на перших в історії країни непрямих виборах глави держави.

Кавелашвілі виявився єдиним кандидатом на посаду, оскільки опозиція бойкотувала вибори і відмовилася висувати своїх представників. Це рішення пов’язане з невизнанням підсумків нещодавніх парламентських виборів.

Чинний президент Саломе Зурабішвілі піддала вибори різкій критиці, назвавши їх «пародією». Вона раніше заявила, що не збирається залишати свою посаду, незважаючи на завершення її терміну.

Ситуація викликає запеклі суперечки в грузинському суспільстві і викликає питання про подальшу політичну стабільність у країні.


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